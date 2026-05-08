Beşiktaş, Trabzonspor ile Vedalaşıyor
Beşiktaş, Trabzonspor ile Vedalaşıyor

08.05.2026 10:07
Beşiktaş, sezonun son iç saha maçında Trabzonspor'u konuk edecek ve taraftarına veda etmek istiyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Geçen hafta ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı ve 59 puan topladı.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon son kez taraftarı karşısında boy gösterecek. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u yenerek taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona ermişti.

Eksikler

Beşiktaş'ta Trabzonspor müsabakasında iki oyuncu forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Milot Rashica, maçta formasından uzak kalacak.

Salih Uçan ve Agbadou ceza sınırında

Beşiktaş'ta Trabzonspor müsabakası öncesinde iki oyuncu ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlılarda Salih Uçan ve Emmanuel Agbadou, söz konusu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda ligin son haftasında oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde cezalı olacak.

Beşiktaş, son 5 maçta rakibine yenilmedi

Siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisiyle ligde ve kupada oynadığı son 5 maçta mağlup olmadı.

Bu süreçte Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaşan tarafların randevusunda Beşiktaş 3 kez kazanırken, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Son beş maçta Trabzonspor'a karşı kaybetmeyen siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip ağları 11 kez havalandırırken, 7 gole ise engel olamadı.

Ligde son iki maçta kalesini korudu

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son iki müsabaka olan Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarında kalesinde gol görmedi.

Bu sezon ligde 32 maç yapan siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakaların 22'sinde topu ağlarında gördü. Beşiktaş, 10 karşılaşmada ise rakip oyuncuların gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Siyah-beyazlı takım, bu sezon 56 gol atarken, 36 golün fileleriyle buluşmasına engel olamadı.

Evinde 5 sezondur son iç saha maçını kazanamıyor

Beşiktaş, 5 sezondur evinde oynadığı son iç saha mücadelesinde galip gelemedi.

Taraftarına son 5 sezonda galibiyetle veda edemeyen siyah-beyazlılar, 2020-2021'de Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildi. Sonraki iki (2021-2022, 2022-2023) sezon son iç saha maçını Konyaspor ile oynayan Beşiktaş, rakibiyle sırasıyla 1-1 ve 3-3 berabere kaldı.

2023-2024 sezonunda Hatayspor ile 2-2'lik eşitliği bozamayan siyah-beyazlılar, geçen sezon ise Çaykur Rizespor'a taraftarı önünde 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, seyircisine galibiyetle veda ettiği son sezonu ise 2019-2020'de Sergen Yalçın ile yaşadı. Siyah-beyazlılar, konuk ettiği Fenerbahçe'yi taraftarı önünde 2-0 yendi.

Kaynak: AA

