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Beşiktaş, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmalarını içeriyordu. Siyah-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

31.01.2024 14:02  Güncelleme: 14:10
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Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında 4 Şubat Pazar günü sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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