Beşiktaş, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, 4 günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.
Pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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