Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman, pas çalışması ve taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

18.02.2024 20:09  Güncelleme: 20:12
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldığı belirtildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanın, pas çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Kaynak: AA

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