Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Pazartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.
İdman, 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, idmana katılmadı.
Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ise uzun bir aradan sonra takımla ilk antrenmanına çıktı.
Beşiktaş, yarın Tüpraş Stadı'nda yapacağı idmanla Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
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