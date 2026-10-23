Beşiktaş, Tüpraş'ta bu sezon ilk puan kaybını Crystal Palace karşısında yaşadı - Son Dakika
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Beşiktaş, Tüpraş'ta bu sezon ilk puan kaybını Crystal Palace karşısında yaşadı

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Tüpraş Stadı'nda Crystal Palace ile 2-2 berabere kalarak puanını 7'ye yükseltti. Siyah-beyazlılar bu sezon Tüpraş'taki ilk puan kaybını yaşarken, Junior Olaitan 73. dakikada kariyerinin ilk Avrupa golünü attı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, geçen sezonu Konferans Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Premier Lig ekibi Crystal Palace'la 2-2 berabere kaldı.

Wilfred Ndidi'nin 45+2. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde giden Beşiktaş karşısında İngiliz ekibi ikinci yarıya hızlı başladı. 5 dakika içinde 2 gol bularak skoru lehine çeviren Crystal Palace'ın üstünlüğü 73. dakikada Junior Olaitan'ın golüyle sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 2 haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş ise bu sonucun ardından puanını 7 yaparken, Crystal Palace ise puanını 4'e yükseltti.

Tüpraş'ta bu sezon ilk kez takıldı

Beşiktaş bu sezon Tüpraş Stadı'ndaki ilk puan kaybını Crystal Palace karşısında yaşadı.

Dolmabahçe'de daha önce oynadığı Midtjylland, Hradec Kralove, Eyüpspor, Kauno Zalgiris, Çorum FK, Erzurumspor FK, Marsilya ve Kocaelispor maçlarından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü.

Bu sonuç aynı zamanda Beşiktaş'ın tüm kulvarlarda aldığı ilk beraberlik oldu.

Beşiktaş'ta kale düştü

Crystal Palace maçında 2 gol yiyen Beşiktaş'ın sezon başındaki gol yememe serisi terse döndü.

Sezonun ilk 6 maçlık periyodunda kalesini gole kapatan ve tüm maçlarından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, son 6 maçta ise rakiplerinin gol sevincine engel olamadı.

Gol yemediği son maçta Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar daha sonra oynanan Marsilya, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor ve Crystal Palace müsabakalarında kalesini gole kapatamadı. Beşiktaş üst üste gol yediği 6 maçlık bu periyotta 3 galibiyet ve 3 yenilgi aldı.

Olaitan'dan kritik siftah

Beşiktaş'ta bu sezon performansıyla en dikkat çeken isimler arasında yer alan Junior Olaitan bu sezonki ilk golünü kaydetti.

73. dakikada ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen Olaitan, skoru 2-2'ye getirdi.

Bu gol aynı zamanda Olaitan'ın kariyerindeki ilk Avrupa golü olarak kayıtlara geçti.

Ümit Akdağ Dolmabahçe'deki ilk maçında kırmızı gördü

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ümit Akdağ, ilk kez siyah-beyazlı formayla taraftarlarının karşısına çıktığı maçta kırmızı kart gördü.

İngiliz ekibinin tehlikeli olabilecek atağında Larsen'e sert bir faul yapan siyah-beyazlı oyuncu 77. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Miretti sakatlandı

Beşiktaş'ta sakat oyuncuların arasına katılan son isim Fabio Miretti oldu.

36. dakikada orta sahada girdiği bir mücadele sonrasında omzundan sakatlanan İtalyan oyuncu karşılaşmaya devam edemedi.

Sağlık ekibinin saha içindeki ve saha dışındaki yaptığı değerlendirme sonrası teknik direktör Vincenzo Italiano, Miretti'nin yerine 39. dakikada Salih Özcan'ı oyuna dahil etti.

Djalo'nun hatası golle sonuçlandı

Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Tiago Djalo'nun 55. dakikada yaptığı pas hatası golle sonuçlandı.

Sağ taç çizgisine yakın bölgedeki geri pasında topu kapan Mateta sol çaprazdan ceza sahasına girerek sert bir şutla topu ağlara gönderdi. İngiliz ekibi bu golle maçta 2-1 öne geçti.

Kaynak: AA
BeşiktaşTüpraşFutbolSporSon Dakika

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