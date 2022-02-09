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Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Göztepe'yi konuk edecek - Son Dakika

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Göztepe'yi konuk edecek

09.02.2022 13:26
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Göztepe'yi konuk edecek

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.

İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.

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Türkiye Kupası, Vodafone Park, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Göztepe'yi konuk edecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Göztepe'yi konuk edecek - Son Dakika
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