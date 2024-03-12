Beşiktaş, Tyler Boyd'a 1 Milyon Avro Tazminat Ödeyecek - Son Dakika
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Beşiktaş, Tyler Boyd'a 1 Milyon Avro Tazminat Ödeyecek

Beşiktaş, Tyler Boyd\'a 1 Milyon Avro Tazminat Ödeyecek

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün eski futbolcusu Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon avro tazminat ödemesine hükmetti. Boyd'un kontratının feshedilmesi sonucunda ödenecek tazminatın yıllık yüzde 5 faizle birlikte 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyeceği belirtildi. Hukuki süreç ise devam etmektedir.

12.03.2024 20:15
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FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş Kulübünün eski futbolcusu Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon avro tazminat ödemesine hükmetti.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber-DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) kararına göre, şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan profesyonel A takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956 bin avronun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık yüzde 5 faizi ile ödenmesine karar verilmiştir. İlgili karara ilişkin hukuki süreç devam etmektedir." denildi.

Temmuz 2019'da 2,4 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Tyler Boyd, siyah-beyazlı formayla 35 resmi maça çıkarak 4 kez ağları havalandırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Tyler Boyd'a 1 Milyon Avro Tazminat Ödeyecek - Son Dakika

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