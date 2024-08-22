Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi\'nde Lugano ile karşılaşacak

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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak.

Thun kentinde, aynı adı taşıyan statta oynanacak maç TSİ 21:30'da başlayacak.

Maçı, Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.

Turun rövanş karşılaşması 29 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de Dolmabahçe'de oynanacak.

Beşiktaş, Lugano'yu elemesi halinde 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Avrupa Ligi'ne bilet alacak.

Bu sezon yapılan değişiklikle birlikte turnuvaya katılan takım sayısı 32’den 36’ya çıkarıldı.

Bu grup aşamaları bu sezondan itibaren lig aşaması olarak anılıyor. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nin "grup" aşamaları da artık "lig" oldu.

Üç turnuvada da bu 36 kulübün tamamı tek bir ligde yarışacak.

Eskiden takımlar grup formatında üçü evinde, üçü de deplasmanda olmak üzere 6 maç oynuyordu.

Yeni format uyarınca takımlar hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi'nin yeni lig aşamasında sekiz maç oynayacak.

Takımlar sekiz farklı takımla karşılaşacak.

Bu maçların yarısını evinde, yarısını da deplasmanda oynayacak.

UEFA bu formatın kulüplerin kendine yakın güçlerde takımlar da dahil olmak üzere, farklı seviyelerde takımlarla maç yapma fırsatı vereceğini savunuyor.

Eski sistemde kulüpler, Avrupa klasmanında en başarılıdan, en başarısıza doğru dört torbada rakipleriyle eşleşiyordu. Ancak kendi torbalarından hiçbir takımla grup aşamasında oynamıyordu.

Örneğin, İspanya liginin en başarılı takımlarından Real Madrid ile Fransa'nın en başarılı takımlarından Paris Saint-German, birinci torbada yer almalarından dolayı grup aşamalarında birbirleriyle oynayamıyordu.

Ancak yeni sistem bu iki güçlü takımın ilk aşamadan itibaren karşılaşmalarına olanak tanıyacak.