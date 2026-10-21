Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Crystal Palace'ı Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Crystal Palace'ı Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmaları yarın yapılacak. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Beşiktaş, İngiliz ekibi Crystal Palace'ı Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de konuk edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları yarın yapılacak.

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, İngiliz ekibi Crystal Palace ile Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Ligde üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

19.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-NEC Nijmegen (Hollanda)

19.45 Ararat-Armenia (Ermenistan)-AZ Alkmaar (Hollanda)

19.45 Ferencvaros (Macaristan)-Torreense (Portekiz)

19.45 Juventus (İtalya)-Rennes (Fransa)

19.45 Lech Poznan (Polonya)-Sunderland (İngiltere)

19.45 OFI (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

19.45 Sturm Graz (Avusturya)-Olimpik Marsilya (Fransa)

19.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-HB Sheva (İsrail)

22.00 Beşiktaş-Crystal Palace (İngiltere)

22.00 Bournemouth (İngiltere)-Milan (İtalya)

22.00 Celtic (İskoçya)-Celta Vigo (İspanya)

22.00 Hoffenheim (Almanya)-Olimpik Lyon (Fransa)

22.00 Jagiellonia (Polonya)-Anderlecht (Belçika)

22.00 Lillestrom (Norveç)-Real Sociedad (İspanya)

22.00 Celje (Slovenya)-Salzburg (Avusturya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya)

22.00 Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Benfica (Portekiz)

22.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Levski Sofya (Bulgaristan)

Kaynak: AA
BeşiktaşTüpraşSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk’ın verdiği iddia edildi Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Fon soruşturmasında yeni dalga 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
30 bin TL borç 5 milyona çıktı Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi 30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
12:00
CHP’nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
CHP’nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
11:58
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi
Fenerbahçe taraftarı yerden yere vurdu, UEFA ödül verdi!
11:35
Skandalda yeni perde Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
11:20
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe’ye servete mal oldu
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe'ye servete mal oldu
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 12:04:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Crystal Palace'ı Tüpraş Stadı'nda ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei