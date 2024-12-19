Beşiktaş Uzatma Maçında Kaybetti

Spor

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nın 12. haftasında A Grubu'nda deplasmanda İsrail'in Hapoel Shlomo takımına normal süresi 93-93 eşitlikle biten müsabakanın uzatmalarında 109-101 yenildi.

Samokov Arena'da oynanan karşılaşmada her iki takım da birbirlerine üstünlük kurmakta zorlandı. İlk çeyreği 25-21 önde tamamlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 49-41 üstün gitti.

Final periyoduna Hapoel Shlomo'nun 71-69 üstünlüğüyle girilirken, son çeyrekte atak yapan siyah-beyazlılar eşitliği sağladı ve maçın normal süresi 93-93 eşitlikle sona erdi.

Uzatma bölümlerinde daha etkili olan ev sahibi ekip, parkeden 109-101 galip ayrıldı.