Beşiktaş, Van Bronckhorst ile Yolları Ayırdı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Van Bronckhorst ile Yolları Ayırdı

Beşiktaş, Van Bronckhorst ile Yolları Ayırdı

Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdığını açıkladı.

30.11.2024 19:41
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Beşiktaş'ta Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Konuya ilişkin Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir" ifadelerine yer verildi.

49 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, siyah-beyazlıların başında 12 Süper Lig, 5 UEFA Avrupa Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve 1 de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 20 maça çıktı. Giovanni van Bronckhorst, söz konusu mücadelelerde 10 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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    Yorumlar (1)

  • Ferhata Geçer:
    Ferhaaaaatttt!!! TAKIMIN da senin gibi dağıldı ya la :-))) 4 0 Yanıtla
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