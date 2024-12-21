Stat: Tüpraş
Hakemler: Cihan Aydın, Volkan Ahmet Narinç, Murat Altan
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Zaynutdinov, Salih Uçan, Al Musrati, Muçi, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Augusto, Cordova
Goller: Dk. 5 Lima (Corendon Alanyaspor), Dk. 7 Rafa Silva (Beşiktaş)
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
5. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında topu önünde bulan Lima'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
7. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Golün santrasını yapan siyah-beyazlıların hücum girişiminde Alanyaspor'un savunmadan çıkarmaya çalıştığı topu Fatih Aksoy, geri pasla kalecisine aktarmak istedi. Kısa düşen meşin yuvarlağı kapan Rafa Silva, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan sıyrılarak golünü attı: 1-1.
25. dakikada Semih Kılıçsoy, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş ve Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?