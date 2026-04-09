Beşiktaş ve Antalyaspor 60. maçına çıkıyor

Beşiktaş ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de yarın "Dolmabahçe"de oynanacak maçla beraber 60. kez kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlı takım ile Antalya ekibi arasında Süper Lig'deki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'daki maçla başlarken Beşiktaş, söz konusu mücadeleyi 6-0 gibi farklı bir sonuçla kazandı.

Süper Lig'de oynanan 59 maçın 37'sinde Beşiktaş, 8'inde Antalyaspor galip geldi. İki takımın rekabetinde 14 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı takım 124 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlı ekip de 57 gol kaydetti.

Beşiktaş sahasında üstün

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada oynadığı müsabakalarda Antalyaspor'a kurduğu üstünlükle ön plana çıkıyor.

Beşiktaş, cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Akdeniz temsilcisiyle ev sahibi takım ünvanıyla yaptığı 29 karşılaşmanın 19'undan galibiyetle ayrıldı. Bu maçların 4'ünü Antalyaspor kazanırken, 6'sı ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 55 gol atarken, kırmızı-beyazlı takım ise 17 kez ağları sarstı.

İstanbul'daki son 10 maçta gol raporu

Beşiktaş ile Antalyaspor arasında İstanbul'da oynanan son 10 lig maçında taraftarlar gole doyuyor.

İki takım arasında oynanan son 10 müsabakada toplam 25 kez gol sevinci yaşandı. Beşiktaş, söz konusu süreçte 15 gol attı. Kırmızı-beyazlı ekip ise rakip ağları 10 kez havalandırdı.

İki ekibin geride kalan 10 sezonda İstanbul'daki randevularında sadece 2 kez gol sesi çıkmazken, 8 müsabakada meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

İstanbul'da oynanan son 10 lig maçında alınan sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Skor 2015-2016 Beşiktaş-Antalyaspor 1-0 2016-2017 Beşiktaş-Antalyaspor 3-0 2017-2018 Beşiktaş-Antalyaspor 2-0 2018-2019 Beşiktaş-Antalyaspor 2-3 2019-2020 Beşiktaş-Antalyaspor 1-2 2020-2021 Beşiktaş-Antalyaspor 1-1 2021-2022 Beşiktaş-Antalyaspor 0-0 2022-2023 Beşiktaş-Antalyaspor 0-0 2023-2024 Beşiktaş-Antalyaspor 1-2 2024-2025 Beşiktaş-Antalyaspor 4-2

