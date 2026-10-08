Beşiktaş ve Baskonia, EuroLeague'de yarın 1 galibiyet, 2 yenilgiyle karşılaşacak

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 4. haftasında yarın İspanyol ekibi Kosner Baskonia'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Buesa Arena'daki mücadele, TSİ 21.30'da başlayacak.

İki takım da Avrupa Ligi'nin geride kalan 3 haftasını 1'er galibiyet, 2'şer yenilgiyle tamamladı.

İki ekip, daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi, 2013'te oynanan 2 maçta da salondan galibiyetle ayrıldı.