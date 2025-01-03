Beşiktaş ve Çaykur Rizespor 1-1 Berabere

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Bozbey, Candaş Elbil
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, Dal Varesanovic (Dk. 76 Buljubasic), Hadziahmetovic (Dk. 83 Hojer), Ghezzal, Olawoyin (Dk. 51 Papanikolaou), Akintola (Dk. 83 Emrecan Bulut), Ali Sowe (Dk. 83 Jurecka)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Dk. 87 Onur Bulut), Tayyip Talha Sanuç (Dk. 41 Emirhan Topçu), Udokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Salih Uçan (Dk. 74 Ndour), Al-Musrati, Rafa Silva, Fernandes, Muçi (Dk. 74 Chamberlain), İmmobile (Dk. 74 Semih Kılıçsoy)
Goller: Dk. 38 Gedson Fernandes (Kendi kalesine) (Çaykur Rizespor), Dk. 45+3 Muçi (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 25 Udokhai, Dk. 82 Svensson (Beşiktaş), Dk. 42 Hadzeahmetovic, Dk. 45 Mithat Pala, Dk. 56 Alikulov, Dk. 90+1 Ghezzal (Çaykur Rizespor)
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
65. dakikada Ghezzal'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Alikulov'un vuruşunda kaleci Mert Günok köşeye giden topu çelmeyi başardı. Pozisyonun devamında Beşiktaş savunması topu taca uzaklaştırdı.
79. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Rafa Silva topu ceza sahasına yolladı, Semih Kılıçsoy'un yaptığı yarım vole şutu, kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.
89. dakikada ceza sahasına sokulan Emrecan Bulut'un şutu defansa çarparak Ghezzal'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı plase vuruş az farkla kalenin sağından auta gitti.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
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