Beşiktaş ve Galatasaray, aynı Gürcü yıldızın peşinde

Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray, Saint-Etienne'de forma giyen Zuriko Davitashvili için karşı karşıya geldi.
Fransız medyasında yer alan habere göre; Beşiktaş, 24 yaşındaki Gürcü kanat oyuncusuyla doğrudan temas kurdu. Siyah-beyazlıların, Davitashvili'ye Saint-Etienne'den kazandığının üzerinde bir maaş teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.
Öte yandan haberde, Galatasaray'ın da Gürcü ismi kadrosuna katmak için resmi teklif hazırlığında olduğu ifade edildi ve Davitashvili'nin de Turkiye'de oynamaya soğuk bakmadığı aktarıldı.
Fransız ekibinin Bordeaux'dan 6 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Davitashvili, bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu sezon Ligue 1'de 33 maçta forma giyen Davitashvili, 9 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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