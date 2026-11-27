Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, pazartesi günü oynanacak derbide ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. İki teknik adam, 2022 yılında daha önce bir hazırlık müsabakasında rakip olmuştu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, pazartesi günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. Bu derbide sahadaki futbolcuların yanı sıra yedek kulübesindeki teknik direktörler de mücadele edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, bugüne dek resmi maçlarda rakip olmadı. İki teknik adam, Dolmabahçe'deki derbiyle birlikte ilk kez resmi bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak.

Öte yandan Buruk, Samsunspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle saha kenarında yer alamayacak.

2022 yılında hazırlık maçında karşılaştılar

Okan Buruk ile Vincenzo Italiano daha önce bir hazırlık maçında rakip olmuştu. 31 Temmuz 2022 tarihinde oynanan bu özel müsabakada Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Italiano da Fiorentina'nın başındaydı. Söz konusu mücadeleden sarı-kırmızılılar, 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.