Beşiktaş ve Rizespor 1-1 Berabere Kaldı

(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'de 18. hafta açılış maçında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmaları Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçıyla başladı. Çaykur Didi Stayumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Ozan Ergün yönetti.
Karşılaşmada ilk golü bulan taraf Çaykur Rizespor oldu. Beşiktaş'tan Gedson Fernandes 38. dakikada kendi kalesine attığı golle Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti.
İlk yarının uzatma dakikalarında Ernest Muçi attığı golle skora eşitliği getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında da gol gelmeyince maç 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
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