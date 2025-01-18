Beşiktaş ve Samsunspor Golsüz Berabere Kaldı

Spor

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 20'nci haftasında Beşiktaş ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir üstlendi.

Maçın ilk 20 dakikasında Beşiktaş'ta Immobile'nin ceza sahası dışından şutu üst direkten dönerken, Samsunspor'da ise Benasser'in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla üstten auta çıktı. İlk yarının kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

İkinci yarının ilk 20 dakikasında Beşiktaş, Rafa Silva ve Milot Rashica ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. 64'üncü dakikada Samsunspor 10 kişi kaldı. Ceza sahası yayına yakın bir noktada Immobile'yi çekerek düşüren Van Drongelen, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Maçın ikinci yarısında da gol olmadı ve karşılaşma golsüz berabere bitti.

BEŞİKTAŞ'TA 4 DEĞİŞİKLİK

Siyah-beyazlı ekibin teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, Bodrum FK'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Onur Bulut, Ndour, Muçi ve Zaynutdinov'un yerine Svensson, Emirhan Topçu, Al-Musrati ve Rashica'yı sahaya sürdü.

SAMSUNSPOR SİYAH FORMAYLA ÇIKTI

20 Ocak 1989'da Samsunspor kafilesinin Malatyaspor maçına giderken geçirdiği trafik kazasında teknik direktör Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ile Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirmişti. Samsunspor, Beşiktaş'a konuk olduğu maça bu isimleri anmak amacıyla siyah formayla çıktı. Beşiktaş ise, 'Unutmadık, unutmayacağız' yazılı pankartla sahaya geldi. Öte yandan karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

OLE GUNNAR SOLSKJAER TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Beşiktaş'ın 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık anlaşmaya vardığı teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Samsunspor ile oynanan maçı stadyumdan izledi. Solskjaer'e teknik ekibinde yer alan isimler de eşlik etti.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da maçı protokol tribününden takip etti.