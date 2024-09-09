Aboubakar, Hatayspor\'a Transfer Oldu

Spor

Beşiktaş Kulübü, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın transferi için Atakaş Hatayspor ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Atakaş Hatayspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda Atakaş Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup oyuncu ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." denildi.