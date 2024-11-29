Beşiktaş Voleybol İcra Kurulu İstifa Etti

Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat'ın istifa etmesinin ardından Beşiktaş Voleybol İcra Kurulu Başkanı Mehmet Can Akbudak da icra kuruluyla birlikte istifa ettiklerini duyurdu.
Mehmet Can Akbudak, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ağustos ayında başlamış olduğumuz Beşiktaş JK Voleybol İcra Kurulu Başkanlığı görevimden, icra kurulumuz ile birlikte ayrılmış bulunmaktayız. Bize bu süreçte destek veren Başkanımız Hasan Arat'a ve camiamıza teşekkür ederiz. Sezonun geri kalanında sporcularımıza, idari ve teknik ekibimize başarılar dileriz" dedi. - İSTANBUL
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