Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına antrenmanla devam etti

Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladı. Duran top çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 10.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlık maçında Ümraniyespor ile karşılaşacak. - İSTANBUL