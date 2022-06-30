Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını TFF'nin tesislerinde sürdürdü - Son Dakika
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını TFF'nin tesislerinde sürdürdü

30.06.2022 15:03
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını TFF'nin tesislerinde sürdürdü

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, kendi tesislerindeki saha bakım çalışmaları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) tesislerinde devam etti.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, kendi tesislerindeki saha bakım çalışmaları nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) tesislerinde devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takımın Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde gerçekleştirilen, ısınma ve istasyon koşuları, esneme çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas organizasyonuyla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını akşam saatlerinde Ümraniye'deki BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı salon çalışmasıyla sürdürecek.

Kulüp, yaptığı açıklamayla, tesislerdeki zemin bakımı nedeniyle 3 Temmuz'a kadar futbol takımının saha çalışmalarını Riva'da, salon çalışmalarını ise Ümraniye'de gerçekleştireceğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hasan Doğan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını TFF'nin tesislerinde sürdürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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