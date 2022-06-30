Kulüp, yaptığı açıklamayla, tesislerdeki zemin bakımı nedeniyle 3 Temmuz'a kadar futbol takımının saha çalışmalarını Riva'da, salon çalışmalarını ise Ümraniye'de gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, siyah-beyazlı takımın Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Tahsin Tam: 'Bizim için rakipler önemli değil'

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını TFF'nin tesislerinde sürdürdü - Son Dakika

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