Beşiktaş, Yeni Sezon İçin Yemekte Bir Araya Geldi

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları öncesinde yemekte bir araya geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen yemek organizasyonuna başkan Serdal Adalı, futbol direktörü Önder Özen, teknik direktör Vincenzo Italiano ve antrenörler ile futbolcular katıldı.
Yemekte Özen ve Italiano ile sohbet eden Serdal Adalı, futbolculara başarı dileğinde bulundu.
Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına yarın başlayacak.
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