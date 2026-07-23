Beşiktaş, Yeni Sezona Merhaba Dedi - Son Dakika
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Beşiktaş, Yeni Sezona Merhaba Dedi

Beşiktaş, Yeni Sezona Merhaba Dedi
23.07.2026 21:20
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Midtjylland ile karşılaştı. Vincenzo Italiano, ilk maçına çıktı.

Yeni sezona UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Midtjylland karşılaşmasıyla başlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano ilk resmi sınavını verirken, yeni transferler Alexander Nübel, Salih Özcan ve İlhan Fakılı da ilk kez 11'de sahaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmayla birlikte 2026-2027 sezonuna 'merhaba' derken, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano da ilk resmi maçına çıktı. İtalyan teknik adam mücadeleye; "Alexander Nübel - Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz - Salih Özcan, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı - Hyeon-Gyu Oh" 11'iyle başladı.

Beşiktaş 75 gün sonra yeniden Dolmabahçe'de

Siyah-beyazlı takım uzun bir aranın ardından yeniden taraftarının karşısına çıktı. Beşiktaş, son iç saha maçını geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs tarihinde Trabzonspor'a karşı oynamıştı. Kartal, 75 gün sonra yeniden Dolmabahçe'de taraftarıyla buluştu.

Vincenzo Italiano ilk resmi maçına çıktı

Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland mücadelesiyle ilk resmi maçına çıktı. Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya kampında geçiren Beşiktaş, Italiano yönetiminde 6 hazırlık maçı oynamış ve ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi almıştı.

48 yaşındaki teknik adam, müsabaka öncesi ısınmada sahaya girip sık sık futbolculara uyarılarda bulundu. Ayrıca tribünlerin de yoğun ilgi gösterdiği Italiano, taraftarların fotoğraf isteklerini kırmadı.

Yeni transferler 11'de

Beşiktaş'ın yeni transferleri Alexander Nübel, Salih Özcan ve İlhan Fakılı, Midtjylland karşılaşmasına 11'de başlayarak siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçlarına çıktı. Üç futbolcu, aynı zamanda Dolmabahçe'de ilk kez taraftarın karşısına çıkmanın heyecanını yaşadı. Yeni transferlerden Doğan Alemdar ile Kassoum Ouattara ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve teknik direktör Vincenzo Italiano'dan forma şansı bekledi.

Kaynak: İHA

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