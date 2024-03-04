Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar: 'Galatasaray maçında iyi oynadık'

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Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, 1-0 kaybedilen Galatasaray maçında iyi oynadıklarını ve iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Feyyaz Uçar, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaybettikleri maçı değerlendiren Uçar, "Takım iyi mücadele etti ve iyi futbol oynadı. Ellerinden geleni yaptılar. Son vuruşlarda ve son paslarda daha dikkatli olabilseydik skor farklı olabilirdi. Zaman zaman oyunu çabuk başlatma çabalarımız maçın hakemi tarafından engellendi." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün kuruluş yıl dönümlerini kutladıklarını aktaran Uçar, "Bugün rakibimiz kim olursa olsun stat dolacaktı. Yıl dönümümüzün mutluluğunu yaşıyorduk. Bu maçın önemiyle ilgili başka şeyler düşünmeyin. Doğduğumuz günü kutladık ve onun için omuz omuzaydık. Büyük Beşiktaş taraftarına geldikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Biz, rakiplerimizle sosyal medya aracılığıyla görüşmek istemiyoruz"

Maç sonrası Galatasaray Kulübünün attığı tweeti eleştiren Uçar, şunları kaydetti:

"Bugün talihsiz bir olay yaşadık. Galatasaray yönetimini ağırladık. Beraber yemek yiyip maçı izledik. Ancak daha henüz Galatasaray yönetimi stadı terk etmemişken kulübün kurumsal olarak attığı tweeti gördük. Başkanımız, twetin silinmesini istedi. Galatasaray yönetimi silineceğini söyledi ama hala tweet silinmedi. Sabah da bundan çok daha ağır bir tweet silindi. Kartal'ı sığdıracak bir kafes, ağırlığını taşıyacak bir salıncak henüz yapılmadı, yapılmayacak. Kartal zaten yükseklerde uçar. Biz, rakiplerimizle sosyal medya aracılığıyla görüşmek istemiyoruz. Karşılıklı, iyi niyetle konuşabiliriz. Bu hareket hiç yakışmadı. İş farklı yerlere gidiyor. Ahlaki zedelenmeye doğru gidiyor."

"Adil yönetim istiyoruz"

Uçar, maçın hakemiyle ilgili ise şunları kaydetti:

"İlk yarıda da maçı aynı hakem yönetti. Kendisine saldırıda da bulunuldu. Sonra birden böyle bir maça tekrar verildi. Bir tane penaltı pozisyonu var. Hakem, VAR'dan çağrılmadı. VAR bizim aleyhimize var, lehimize yok. Adil yönetim istiyoruz. Penaltı pozisyonunda rakip, Cenk'in formasına asılıyor ama VAR çağırmıyor. Kırmızı kart pozisyonunda sarı kart bile tartışılır. Rakip oyuncu, ufak bir temastan kendini yere atıyor. Kasti bir şey de yok. VAR'ın o pozisyona müdahale etmesi garip. Bu şekilde Türk futbolu, büyük yara alıyor.

Avrupa kupalarında çok sıradan ekiplere elenip geliyoruz. Dokunmayın maçlara. Bırakın iyi olan kazansın. Rekabeti öldürmeyin. Türkiye'de MHK'nin başkanı değişiyor. Sonrasında da değişen bir şey olmuyor. Bizim dönemimizde de böyleydi. Hatalar nedense bazı takımların lehine bazı takımların da aleyhine işliyor. Artık Türk takımlarının başarısı Avrupa'da ölçülsün. Her sene biri şampiyon oluyor zaten. Artık Avrupa'da bir şeyler yapalım. Onun da yolu rekabetten geçiyor."

Uçar, federasyonun istifaya çağrılması ile ilgili ise "İstifaya davet edilen bir federasyon söz konusu. Bu konuda Kulüpler Birliği bir araya gelip hamlede bulunmak isterse biz de destekleriz. Kulüplerin bir arada vereceği karar önemli." dedi.

Teknik Direktör Fernando Santos'un performansını da değerlendiren Uçar, "Santos ile daha da gelişeceğiz. Daha atak oynuyoruz. Zaman zaman kendisine eleştiriler oldu. Bugünkü maçtan gördüğüm kadarıyla daha iyi bir Beşiktaş izledik." diye konuştu.

Başka maçlarda yapılan hakem hatalarını incelediklerini belirten Uçar, "Bir arkadaşı görevlendirdik. Kendisi bu konuda çok bilgili. Maçlarla ilgili bizi bilgilendiriyor. Rakiplerimizin maçındaki hakemlerin daha önceki kararlarını inceliyor. Maç sırasında da bizi bilgilendiriyor. Biz de ona göre açıklamalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.