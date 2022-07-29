Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı

29.07.2022 16:38
Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı

Teknik direktörü Valerien Ismael ile 5 maçlık sürede başarılı olunmaması halinde yolların ayrılacağı yönündeki iddialara Beşiktaş'tan yanıt geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Son zamanlarda bazı basın yayın organlarında yayınlanan yönetim kurulumuzun teknik direktörümüz Valerien Ismael'e beş maçlık kredi verdiği ve bu sürede başarılı sonuçlar gelmezse Ismael'le yollarımızın ayrılacağı iddialarının yer aldığı haberler tamamen asılsızdır" denildi.

"MANİDAR BULUYORUZ"

Başkan Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulunun Fransız teknik adama ve futbolculara şampiyonluk mücadelesinde inancının tam olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Henüz sezon başlamamışken teknik direktörümüz Valerien Ismael üzerinden futbol A takımımızla ilgili algı operasyonlarına başlanmış olmasını manidar buluyoruz. Sezon boyunca bu ve buna benzer algı operasyonlarına karşı en sert şekilde cevap vereceğimizi peşinen beyan ediyoruz. Taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini ve sezon boyunca takımımıza destek olmalarını önemle rica ediyoruz."

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Kaynak: AA

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş yönetimi teknik direktör Valerien Ismael'e destek çıktı - Son Dakika

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