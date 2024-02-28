Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası\'nda yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada sol taraftan topla beraber ceza sahası içine kadar ilerleyen Muçi, pasını penaltı noktasındaki Rashica'ya aktardı. Rashica'nın sert şutunda savunmaya da çarpan top kornere çıktı.
58. dakikada sağ taraftan Gedson'un kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0
80. dakikada Sambou'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ndao'nun vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
83. dakikada Zainutdinov'un kısa düşen geri pasında topla ceza sahasına giren Sambou'nun sağ çaprazdan vuruşunda savunmadan seken top altıpasın gerisindeki Yunus Mallı'nın önüne düştü. Yunus'un şutunda Necip kale çizgisi önündeki müdahalesiyle topu uzaklaştırdı.
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Esat Sancaktar
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal, Colley, Masuaku (Zainutdinov dk. 82), Al Musrati, Salih Uçan (Cenk Tosun dk. 46), Gedson Fernandes, Rashica (Amartey dk. 70), Muçi (Ghezzal dk. 90), Semih Kılıçsoy (Muleka dk. 90)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Aboubakar, Worrall, Demir Ege Tıknaz
Teknik Direktör: Fernando Santos
Konyaspor: Deniz Ertaş, Cebrail Karayel (Ahmet Oğuz dk. 28), Damjanovic (Kahraman Demirtaş dk. 46), Hadebe, Yasir Subaşı, Soner Dikmen (Boateng dk. 80), Oğulcan Ülgün (Ndao dk. 64), Yunus Mallı, Cicaldau, Niangbo, Muhammet Demir (Junior Sambou dk. 64)
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Slowik, Guilherme, Nzonzi, Ethemi
Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic
Goller: Salih Uçan (dk. 32), Cenk Tosun (dk. 58) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Gedson Fernandes (Beşiktaş), Ahmet Oğuz, Kahraman Demirtaş (Konyaspor) - İSTANBUL
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
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