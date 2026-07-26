Beşiktaş'ın Salah'a yaptığı teklif belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'ın Salah'a yaptığı teklif belli oldu

Beşiktaş\'ın Salah\'a yaptığı teklif belli oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Muhammed Salah'ın transferi için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isterken sunduğu teklifin tüm detayları da ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah için hazırladığı 2 yıllık sözleşme teklifinin mali detayları belli olmaya başladı. 

15 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET

beIN Sports'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki Salah'a yıllık 15 milyon Euro garanti ücret ve yaklaşık 4 milyon Euro performans bonusu içeren bir teklif sundu. İmaj haklarına dair özel maddelerin de yer aldığı sözleşmede, bonuslarla birlikte Salah'ın yıllık toplam kazancının 19-20 milyon Euro seviyesine ulaşması bekleniyor. Böylece Beşiktaş'ın Salah için ayırdığı 2 yıllık toplam bütçenin 40 milyon Euro'yu aşacağı ifade edildi. 

SON KARAR SALAH VE MENAJERİNDE

Haberde, yapılan son teklifin ardından gözlerin Muhammed Salah ve menajeri Ramy Abbas'a çevrildiği belirtildi. İkili, Beşiktaş'ın sunduğu paketi değerlendirecek.

Beşiktaş'ın Salah'a yaptığı teklif belli oldu

SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMASI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce menajer komisyonu konusunda sert bir açıklama yaparak "Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz." demişti. 

AHMED HASSAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Beşiktaş'ın eski Mısırlı oyuncusu Ahmed Hassan, sosyal medyada "Anlaşma tamamlandı. Birkaç saat içinde duyurulacak" paylaşımı yaparak transfer sürecine dair dikkat çeken bir mesaj verdi.

Beşiktaş'ın Salah'a yaptığı teklif belli oldu

Muhammed Salah, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Salah'a yaptığı teklif belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ömer Faruk Ömer Faruk:
    Bonservis yoksa normal 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü
İstanbul’da beklenen yağış başladı İstanbul'da beklenen yağış başladı
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
Fransa ve İspanya alevlere teslim 130 bin kişi için tahliye emri verildi Fransa ve İspanya alevlere teslim! 130 bin kişi için tahliye emri verildi
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir
İstanbul’da yolcu otobüsü otomobile çarptı 2’si ağır 30 yaralı İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı

16:13
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
15:35
Hürmüz Boğazı’nda patlama: Bir gemi mayına çarptı
Hürmüz Boğazı'nda patlama: Bir gemi mayına çarptı
15:05
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi
15:03
Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada
Filenin Sultanları şampiyonluk için sahada
14:36
Prensese bak sen Fotoğraf İspanya’yı ayağa kaldırdı
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı
14:35
Funda Arar’dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
Funda Arar'dan Haluk Levent itirafı: Camiada ne olduğu biliniyordu
13:50
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 16:22:39. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Salah'a yaptığı teklif belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.