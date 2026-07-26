Beşiktaş\'ın Salah\'a yaptığı teklif belli oldu

Beşiktaş'ta dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah için hazırladığı 2 yıllık sözleşme teklifinin mali detayları belli olmaya başladı.

15 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET

beIN Sports'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki Salah'a yıllık 15 milyon Euro garanti ücret ve yaklaşık 4 milyon Euro performans bonusu içeren bir teklif sundu. İmaj haklarına dair özel maddelerin de yer aldığı sözleşmede, bonuslarla birlikte Salah'ın yıllık toplam kazancının 19-20 milyon Euro seviyesine ulaşması bekleniyor. Böylece Beşiktaş'ın Salah için ayırdığı 2 yıllık toplam bütçenin 40 milyon Euro'yu aşacağı ifade edildi.

SON KARAR SALAH VE MENAJERİNDE

Haberde, yapılan son teklifin ardından gözlerin Muhammed Salah ve menajeri Ramy Abbas'a çevrildiği belirtildi. İkili, Beşiktaş'ın sunduğu paketi değerlendirecek.

SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMASI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, daha önce menajer komisyonu konusunda sert bir açıklama yaparak "Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz." demişti.

AHMED HASSAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Beşiktaş'ın eski Mısırlı oyuncusu Ahmed Hassan, sosyal medyada "Anlaşma tamamlandı. Birkaç saat içinde duyurulacak" paylaşımı yaparak transfer sürecine dair dikkat çeken bir mesaj verdi.