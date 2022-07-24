Eşinin doğumu için İspanya kampından ayrılan Kenan Karaman'ın tedavisi İstanbul 'da devam edecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Futbol A takımımızın İspanya kampında gerçekleştirdiği antrenmanda, sol kalça ön kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Kenan Karaman'ın İspanya'da yapılan MR görüntülemesi neticesinde, uyluk ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem (grade 1 strain) tespit edilmiştir." denildi.

Kaynak: AA

Kenan Karaman, Beşiktaş, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaşlı futbolcu Kenan Karaman'da ödem ve gerilme tespit edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.