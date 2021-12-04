Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'nun ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, N'Koudou'nun alt baldırına darbe aldığı belirtilerek, "Darbe sonrası rotasyonel yaralanma oluşan futbolcumuzun MR görüntülemesinde, ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) saptanmıştır. N'Koudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi