Beşiktaşlı Futbolcular Moral Yemeğinde Bir Araya Geldi

Beşiktaşlı futbolcular, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba'nın düzenlediği moral yemeğinde bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaşlı oyuncular ve teknik heyetin yanı sıra yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar da yemeğe katıldı.

Uçar ve Aybaba, takımın durumu hakkında teknik direktör Rıza Çalımbay'la görüş alışverişinde bulunurken, futbolcular da birbirleriyle sohbet etti.