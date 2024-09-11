Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Paulista, takım idmanı öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Paulista'nın yaptığı bu konuşma, DHA FEED 2 tarafından canlı olarak yayınlanmaktadır. Futbolcunun değerlendirmeleri ve hedefleri merakla bekleniyor.
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11.09.2024 10:54:03. #1.12#
SON DAKİKA: Gabriel Paulista Basın Açıklaması - Son Dakika
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