Beşiktaşlı Josef de Souza ameliyat oldu - Son Dakika
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Beşiktaşlı Josef de Souza ameliyat oldu

20.07.2022 23:40
Beşiktaşlı Josef de Souza ameliyat oldu

Beşiktaş, Josef de Souza'nın menisküs ameliyatı olduğunu ve başarılı geçen operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağını açıkladı.

Beşiktaş, Josef de Souza'nın menisküs ameliyatı olduğunu ve başarılı geçen operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Menisküs yırtığı nedeni ile İspanya kamp kadromuzda yer almayan Futbol A Takımımızın sporcusu Josef de Souza'ya, Acıbadem Altunizade Hastanesinde Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından Prof. Dr. Alper Kaya'nın da katıldığı operasyonda artroskopik menisküs cerrahisi uygulanmıştır. Başarılı geçen operasyonun ardından oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmaktadır. Josef de Souza'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz" denildi.


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Kaynak: DHA

Josef de Souza, Beşiktaş, İspanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı Josef de Souza ameliyat oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaşlı Josef de Souza ameliyat oldu - Son Dakika
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