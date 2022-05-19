Beşiktaşlı yıldızlardan SMA hastalarına destek - Son Dakika
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Beşiktaşlı yıldızlardan SMA hastalarına destek

19.05.2022 11:44
Beşiktaşlı yıldızlardan SMA hastalarına destek

Beşiktaşlı futbolcular dün katıldıkları sosyal medya yayınıyla 5 SMA hastası bebek için umut oldu.

Beşiktaşlı futbolcular dün katıldıkları sosyal medya yayınıyla 5 SMA hastası bebek için umut oldu.

Beşiktaşlı futbolculardan anlamlı hareket. Siyah-beyazlı takımın yıldızları Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Kevin N'Koudou ve Emirhan İlkhan, SMA hastası 5 bebeğe destek olmak için sosyal medya yayınında taraftarlarla buluştu. Futbolcular, taraftarlara yapacakları bağış miktarına göre çeşitli hediyeler vereceklerini açıkladı. En yüksek bağışı yapan isim, futbolcularla yemekte bir araya gelecek, ikinci isme imzalı krampon, üçüncü isme ise imzalı forma hediye edilecek. - İSTANBUL

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Beşiktaşlı futbolculardan SMA hastası çocuklara anlamlı destek Beşiktaşlı futbolculardan SMA hastası çocuklara anlamlı destek İzmirli paramotorcular, SMA hastası Nefes için havalandı İzmirli paramotorcular, SMA hastası Nefes için havalandı Tablolarının geliriyle hasta çocuklara destek oluyor Tablolarının geliriyle hasta çocuklara destek oluyor
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı yıldızlardan SMA hastalarına destek - Son Dakika


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