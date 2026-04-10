Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu

10.04.2026 13:59
Beşiktaş’tan Benfica’ya transfer olan Rafa Silva, 12 maçta yalnızca 2 gol katkısı vererek eleştirilerin odağı haline gelirken, eski performansını aratıyor.

Beşiktaş’tan ayrılarak Benfica’ya transfer olan Rafa Silva, Portekiz’de beklenen performansı gösteremedi. Deneyimli futbolcunun son durumu ülkesinde tartışma konusu oldu.

BEŞİKTAŞ’TAN AYRILIĞI OLAY OLMUŞTU

Ara transfer döneminde Beşiktaş’tan ayrılmak isteyen ve bu süreçte antrenmanlara çıkmamasıyla gündeme gelen Rafa Silva, Benfica’ya transfer olarak yeni bir sayfa açmıştı.

PERFORMANSI ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Portekizli yıldız, Benfica formasıyla çıktığı 12 maçta yalnızca 2 gol katkısı sağlayabildi. 32 yaşındaki oyuncunun bu performansı, Portekiz basınında sert eleştirilere neden oldu.

BEŞİKTAŞ’TAKİ PERFORMANSIYLA KIYASLANIYOR

Rafa Silva’nın Beşiktaş kariyerinde sergilediği performans ise dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı formayla 65 maçta 23 gol ve 16 asist üreten oyuncunun, eski günlerinden uzak olduğu yorumları yapılıyor. Portekiz’de futbol kamuoyu, deneyimli oyuncunun düşüşünü konuşurken, Benfica’daki geleceği de tartışma konusu haline geldi.

    Yorumlar (1)

  • necati çolak necati çolak:
    Adamı öyle ''Rafa'' kaldırırlar şimdi kendim ettim kendim buldum şarkısını söyle vokalistliğini de ''Mourinho'' yapar 11 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
