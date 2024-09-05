Besra Duman Gümüş Madalya Kazandı

Spor

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden para milli halterci Besra Duman, kadınlar 55 kiloda gümüş madalya kazandı.

Para milli halterci Besra Duman, Porte de la Chapelle Arena'da gerçekleşen halter finalinde mücadele etti. İlk hakkında 113 kilo kaldırmayı başaran Besra Duman, ikinci hakkında 118 kiloyu kaldıramadı. Üçüncü hakkında 122 kiloyu da kaldıramayan Duman, gümüş madalya kazandı.

Öte yandan altın madalyayı Mısır'dan Rehab Ahmed kazanırken; bronz madalyanın sahibi ise Tayland'dan Kamolpan Kraratpet oldu.