BEUN\'dan Büyük Başarılar

Spor

Bursa'da 25-26 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenen Üniversiteler Arası Salon Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencilerinden milli atlet Doğukan Kilcioğlu Türkiye Şampiyonu olurken milli atlet Melike Malkoç ise Türkiye 2'ncisi olarak BEUN'un adını şampiyonaya gururla yazdırdılar.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu bünyesinde bu yıl 25-26 Şubat tarihlerinde Bursa'da düzenlenen Üniversiteler Arası Salon Atletizmi Türkiye Şampiyonası'nda, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrenci ve milli atlet Doğukan Kilcioğlu, 60 metre engelli koşu branşında Türkiye şampiyonu oldu. Aynı yarışmada Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrenci ve milli atlet olan Melike Malkoç ise 60 metre ve uzun atlama branşında Türkiye 2'nciliğini elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu başarılarla birlikte BEUN ulusal ve uluslararası sportif başarılarına bir yenisini daha ekleyerek göz kamaştırmaya devam ediyor.

Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazanan Doğukan Kilcioğlu ile Türkiye 2'ncilğini elde ederek, gümüş madalyaya sahip olan Melike Malkoç'un üstün başarılarına istinaden açıklamada bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra Türkiye genelinde ses getiren önemli sportif başarılarıyla da her zaman gurur duymaktayız. Lisansüstü öğrencilerimiz Doğukan Kilcioğlu'nun Türkiye Şampiyonluğu ile Melike Malkoç'un Türkiye 2'nciliğini elde etmesi Üniversitemizin spor alanında gösterdiği başarıları bir kez daha gözler önüne sermektedir. Elde edilen bu üstün başarılar, öğrencilerimizin azmi ve çalışkanlığıyla birlikte aynı zamanda BEUN'un spor alanında sağladığı güçlü altyapının ve eğitim programlarının da bir neticesidir. Üniversitemizin sahip olduğu güçlü altyapı, modern spor tesisleri, deneyimli akademisyen kadrosu ve öğrencilerimize sunduğumuz imkanlar sayesinde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi; Türkiye'nin spor alanında en başarılı üniversitelerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Öğrencilerimizin sporun her alanında gösterdikleri üstün başarılar, Üniversitemizin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu lisans ve Sağlık Bilimleri Enstitümüzün lisansüstü eğitiminin güçlü altyapısının da en güzel örneklerindendir. Üniversitemizin benimsediği vizyon ile yalnızca akademik alanda değil, spor alanında da ulusal ve uluslararası akademik camiada tercih edilen örnek bir üniversite olma misyonunu sürdürüyoruz. Öğrencilerimiz, bu önemli başarılarıyla hem öğrenci odaklı Üniversitemiz hem de birçok değerli sporcuyu yetiştiren Zonguldak için gurur kaynağı olmuştur. Bu düşüncelerle ülkemizin genç sporcularını her daim destekleyerek önemli dereceler ve başarılar kazanılmasına katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesine, üniversitelerin BESYO ve Spor Bilimleri Fakültelerinin gelişimine her zaman destek olan Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve Yükseköğretim Kuruluna, şampiyonanın düzenlenmesinde emeği olan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonuna ve öğrencilerimizi yetiştiren antrenörlerine teşekkür ediyorum. Türkiye şampiyonu olan Doğukan Kilcioğlu ile Türkiye 2'ncisi olan Melike Malkoç'u ise yürekten kutluyor, öğrencilerimizin elde edecekleri yeni başarılarla Üniversitemizin görünürlüğüne değer katacaklarına canı gönülden inandığımı belirterek başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ZONGULDAK