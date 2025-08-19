Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Pehlivanların Mücadelesine Tanıklık Etti - Son Dakika
Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Pehlivanların Mücadelesine Tanıklık Etti

19.08.2025 10:01  Güncelleme: 10:03
Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen 32. Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katılarak pehlivanların kıyasıya mücadelesini izledi. Başpehlivanlık finalinde İsmail Koç, Orhan Okulu'nu yenerek zafere ulaştı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 32'incisi düzenlenen Seydikemer yağlı güreşlerinde pehlivanların er meydanındaki kıyasıya mücadelesine şahitlik etti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde geleneksel hale gelen Seki Yağlı Pehlivan Güreşleri, bu yıl 32'inci kez Seki Çayırında düzenlendi. Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün'ün de katıldığı güreşlerde 65'i başpehlivan olmak üzere miniklerden büyük orta boyuna kadar farklı kategorilerde binden fazla pehlivan kıyasıya mücadele etti. Seki yağlı güreşleri, tarihi Kırkpınar Güreşlerini de aratmadı. Güreşlerde başpehlivanlık için Orhan Okulu ile İsmail Koç karşılaştı. İzleyenlerin büyük heyecanla izlediği final güreşi yaklaşık 15 dakika sürdü. İsmail Koç, rakibi Orhan Okulu'ya yaptığı atakla yenmeyi başardı.

Pehlivanların er meydanındaki kıyasıya mücadelesine şahitlik eden Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "32. Geleneksel Seki Yağlı Pehlivan Güreşlerinde mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Ata sporumuz güreşin yaşatılmasına katkı sunan başta Seydikemer Belediye Başkanımız Bayram Önder Akdenizli olmak üzere, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına gönülden teşekkür ediyoruz" dedi. - DENİZLİ

