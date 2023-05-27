Beyaz Saray'da ağırlanan basketbolcu, Biden konuşma yaptığı sırada bayıldı - Son Dakika
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Beyaz Saray'da ağırlanan basketbolcu, Biden konuşma yaptığı sırada bayıldı

27.05.2023 07:43

Beyaz Saray'da ağırlanan basketbolcu Sa'Myah Smith, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşma yaptığı sırada bayıldı. Biden konuşmasına ara verirken kısa süreli panik yaşandı. Ardından basketbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulunan Biden, sporcuların uzun süre ayakta kaldığını belirterek özür diledi. Beyaz Saray sağlık personelinin müdahale ettiği Smith'in genel sağlık durumu iyi.

ABD Başkanı Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray'da Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) şampiyonu Louisiana State Üniversitesinin (LSU) kadın basketbol takımı oyuncuları ve Antrenörü Kim Mulkey'i ağırladı. Ziyarette bir basketbolcunun bayılması paniğe neden oldu.

BIDEN KONUŞURKEN BAYILDI

ABD Başkanı Biden'ın konuşma yaptığı sırada basketbolculardan Sa'Myah Smith bayıldı. Konuşmasına hemen ara veren Biden, sporcuların uzun süre ayakta kaldığını belirterek özür diledi.

SPORCUNUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kısa bir aranın ardından Biden yaptığı konuşmada bunun ilk kez yaşanmadığını belirtti. Antrenör Mulkey, Smith'e Beyaz Saray sağlık personelinin müdahale ettiğini ve durumunun iyi olduğunu ifade etti.

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Beyaz Saray'da ağırlanan basketbolcu, Biden konuşma yaptığı sırada bayıldı Beyaz Saray'da ağırlanan basketbolcu, Biden konuşma yaptığı sırada bayıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beyaz Saray'da ağırlanan basketbolcu, Biden konuşma yaptığı sırada bayıldı - Son Dakika


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