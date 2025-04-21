Beykan Şimşek'ten Elazığ'a Futbol Okulu - Son Dakika
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Beykan Şimşek'ten Elazığ'a Futbol Okulu

Beykan Şimşek\'ten Elazığ\'a Futbol Okulu

Beykan Şimşek, Elazığ'da genç yetenekler için futbol okulu açarak, altyapı eğitimi sağlamayı hedefliyor.

21.04.2025 14:49
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Fenerbahçe altyapısında yetişen, Türkiye'nin önemli kulüplerinde forma giyen Elazığspor'un tecrübeli futbolcusu Beykan Şimşek, kariyerinde edindiği deneyimleri Elazığlı gelecek vadeden miniklerle paylaşacak. Beykan Şimşek Futbol Okulu ile kente profesyonel bir altyapı kazandırmayı hedefleyen Şimşek, "Bu şehirde yetenek çok, doğru eğitimle, yıldızları Türk futboluna kazandıracağız" dedi.

Elazığ'ın futbola gönül veren çocukları için, Elazığspor'un ileri uç oyuncusu Beykan Şimşek tarafından "Küçük Kramponlar, Büyük Hayaller İçin" sloganı ile yepyeni bir kapı aralandı. Fenerbahçe altyapısında yetişen, Türkiye'nin önemli kulüplerinde başarı ile mücadele eden, Elazığspor'daki formu ile dünya yıldızlarını bile geride bırakan tecrübeli futbolcu Beykan Şimşek'in faaliyete geçirdiği Beykan Şimşek Futbol Okulu, sıradan bir futbol kursundan çok daha fazlası ile şehir futboluna yepyeni bir yön verecek. Isparta'daki başarılı çalışmalarının ardından Elazığ'daki genç yetenekleri keşfederek, Türk futboluna armağan etmeyi hedefleyen Beykan Şimşek Futbol Okulu, Sporium 23'te cumartesi ve pazar günleri futbola gönül veren çocuklara eğitim verecek. Miniklere sadece top kontrolü ve şut teknikleri değil, aynı zamanda takım ruhu, sportmenlik, futbol ruhu, sahada duruş, oyun okuma, disiplinle birlikte hem teknik, hem fiziksel, hem de mental antrenmanlarla çocukların gelişimlerine önemli katkı sağlayacak.

"Türk futbolu için doğru altyapı şart"

Türk futbolunun en büyük sorununun altyapı eğitimi olduğunu vurgulayan Beykan Şimşek, "Futbola küçük yaşta başladım. Ama yıllar içinde gördüm ki, bizim çocuklarımız yetenekli olmasına rağmen, yurtdışındaki futbolculara göre geride kalıyor. Bunun sebebi, temel eğitimdeki eksiklikler. 2010'da Manchester City'de Yaya Toure'nin gençlere verdiği eğitimi gördüğümde, aradaki farkı anladım. O gün, 'Bir gün ben de böyle bir projeye başlamalıyım' dedim ve şimdi o hayalimi Elazığ'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Futbol, sadece topa vurmak değil. Takım ruhu, disiplin ve mental dayanıklılık gerektirir. Çocuklarımıza bu değerleri aşılayacağız. Ailelerle de iş birliği yaparak, gençlerimizin hem saha içinde hem dışında doğru birer birey olmalarını sağlayacağız" diye konuştu.

Eazığ'ın potansiyeline güveniyorum

Elazığ'da böyle önemli bir yatırımı yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Şimşek, "Bu şehirde futbola inanılmaz bir ilgi var. İnsanları sıcakkanlı, gençler yetenekli. A takımda bile Elazığ'dan çıkan gençler var. Biz de altyapıdan başlayarak, bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Hedefimiz, Türk futboluna futbolcu yetiştirmek ve Avrupa'da Türk futbolcuların yeteneği dünyaya gösterebilmek. Buradan kıymetli ailelerimize seslenmek istiyorum; çocuğunuzun geleceğine yatırım yapın. Onları futbola doğru şekilde yönlendirelim. Küçük kramponlar, büyük hayaller kursun" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beykan Şimşek'ten Elazığ'a Futbol Okulu - Son Dakika

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