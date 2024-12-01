Beykan Şimşek'ten Tribünlere Mesaj - Son Dakika
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Beykan Şimşek'ten Tribünlere Mesaj

Beykan Şimşek\'ten Tribünlere Mesaj

Elazığspor kaptanı Beykan Şimşek, Bucaspor maç sonrası yaşanan tartışmaya dair açıklama yaptı.

01.12.2024 09:54
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Bucaspor 1928 maçı sonrası tribünlerle futbolcular arasında yaşanan olaylar hakkında Elazığspor takım kaptanlarından Beykan Şimşek açıklama yaptı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'un 14. haftasında konuk ettiği Bucaspor 1928'i 1-0 mağlup etmesine rağmen maç sonu futbolcular ile tribünler arasında yaşanan tartışmadan dolayı 3 puana sevinemeyen Elazığspor'da takım kaptanı Beykan Şimşek durum hakkında bir açıklama yaptı. Yaşanan olayı aile gibi olgunlukla sonlandırmaları gerektiğini kaydeden Beykan, "Öncelikle sizleri ve Elazığsporu ailem olarak gördüğümü ve burada kalmaya karar verdiğimde maddi manevi tüm fedakarlıkları yaptığımı bilmenizi isterim. Sizlerin şahsım adına performans düşüklüğü olduğunda istenmeyen sonuçlar aldığımızda bile desteklediğinizi ve inanmaktan hiç vazgeçmediğinizin farkındayım. Bugün göstermiş olduğum tavır aslında biraz duygularımla alakalıydı, sizin bize inanmaktan anlık da olsa vazgeçtiğiniz için sitemkardım. Biz öyle bir aileyiz ki 11 puan farktan gelip şampiyonluğu 2 puan ile kaçırıp playofftan şampiyonluk yaşadık. Biz öyle bir aileyiz ki uzun bi yenilmezlik serisi ile rekorlara koştuk, beraber sevindik, üzüldük, eğlendik takım arkadaşlarım yönetimimiz hoca ekibimiz ve ben bu arma için daha fazlasını yapmaya her zaman hazırız! Camialar bu tarz olayları her zaman sıkıntılı geçirir ama biliyorum ki benim size olan sevgim ve saygımdan hiçbir zaman şüpheniz olmadı. Benim de size karşı böyle bir şüphem olmadı ve olmayacak. Beni bir kardeşiniz bir abiniz, arkadaşınız olarak gördüğünüzü bildiğim için, bu takım için bu şehir için, içinde bulunduğumuz olayı tıpkı bir aile gibi olgunlukla sonlandıralım. Size bir şampiyonluk sözü verdim ben bu sözü arkadaşlarımla hocalarımla yönetimimizle beraber tutmaya ve sorumluluğu almaya hazırım. Sizleri üzdüysem affola, bu şehrin insanları ve Elazığspor benim için her zaman en değerli yerdedir saygılarımla" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beykan Şimşek'ten Tribünlere Mesaj - Son Dakika

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