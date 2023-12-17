Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup ederek Türkiye Kupası\'nda Dörtlü Final\'e yükseldi

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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 42-36 mağlup etti.
Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını Beykoz Belediyespor 21-16 önde tamamladı.
İki takım arasında dün oynanan ilk maçtan 44-36'lık galibiyetle ayrılan Beykoz Belediyespor, Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükselmeyi başardı.
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