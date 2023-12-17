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Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükseldi - Son Dakika
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Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükseldi

Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 42-36 mağlup etti. İlk yarıyı 21-16 önde tamamlayan Beykoz Belediyespor, Dörtlü Final'e yükselmeyi başardı.

Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor\'u mağlup ederek Türkiye Kupası\'nda Dörtlü Final\'e yükseldi
17.12.2023 - 15:47,
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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 42-36 mağlup etti.

Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısını Beykoz Belediyespor 21-16 önde tamamladı.

İki takım arasında dün oynanan ilk maçtan 44-36'lık galibiyetle ayrılan Beykoz Belediyespor, Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükselmeyi başardı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Beykoz Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükseldi - Son Dakika
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