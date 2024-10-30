Beykoz Belediyespor, Trabzon'u 49-35 yendi

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Beykoz Belediyespor, konuk ettiği Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 49-35 yendi.
Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'ndaki maçın ilk devresini evsahibi ekip, 22-16 önde kapattı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Beykoz Belediyespor, karşılaşmayı 49-35 kazandı.
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