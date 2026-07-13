Beykoz'da Su Sporları Festivali Boğaz'da coşku dolu anlara sahne oldu - Son Dakika
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Beykoz'da Su Sporları Festivali Boğaz'da coşku dolu anlara sahne oldu

Beykoz\'da Su Sporları Festivali Boğaz\'da coşku dolu anlara sahne oldu
13.07.2026 16:54  Güncelleme: 16:59
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Beykoz Belediyesi'nin ikinci kez düzenlediği Su Sporları Festivali'nde açık deniz yüzme yarışı, kano mücadeleleri ve su eğlenceleriyle sporseverler unutulmaz bir gün yaşadı.

Beykoz Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Su Sporları Festivali, sporseverleri ve İstanbulluları Boğaz'ın serin sularında buluşturdu. Festival kapsamında gerçekleştirilen Açık Deniz Yüzme Yarışması, kano mücadeleleri ile muz ve ringo etkinlikleri, katılımcılara spor ve eğlence dolu unutulmaz bir yaz günü yaşattı.

Sabah saatlerinde Beykoz Sahili Etkinlik Alanı Plajı'nda gerçekleştirilen açılış programında katılımcılar ve sporcularla bir araya gelen Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, Beykoz'un su sporları alanındaki potansiyeline dikkat çekerek belediye olarak sporu ve sporcuları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Gürzel konuşmasında, "Beykoz, eşsiz doğal güzellikleri ve Boğaz kıyısıyla su sporları için büyük bir avantaja sahip. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek, çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmak, her yaştan vatandaşımızın aktif yaşamın içinde yer almasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Su Sporları Festivali'nin her geçen yıl daha da büyüyerek geleneksel hale gelmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Açık Deniz Yüzme Yarışması'nın başlama kornasını çalan Başkan Vekili Gürzel, 700'den fazla sporcunun Boğaz'ın mavi sularındaki kıyasıya mücadelesine start verdi.

400 ve 2000 metrede nefes kesen yarışlar

18 yaş ve üzeri su sporu tutkunlarını bir araya getiren ücretsiz ve ödüllü Açık Deniz Yüzme Yarışması, iki farklı kategoride gerçekleştirildi. Hobi amaçlı yüzücülerin katıldığı 400 metre Halk Etabı ile lisanslı sporcuların mücadele ettiği 2000 metre Lisanslı Sporcu Etabı, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen törende, kendi kategorilerinde derece elde eden sporculara madalya ve ödülleri takdim edildi.

Kano yarışları ve su eğlenceleri ilgi gördü

Festivalin öğleden sonraki bölümünde etkinlikler Beykoz Su Sporları Merkezi'nde devam etti. Kano yarışlarında sporcular kürekleriyle kıyasıya mücadele ederken, izleyiciler de heyecana ortak oldu. Kano yarışlarının ardından festival, su sporlarının en eğlenceli aktiviteleri arasında yer alan muz ve ringo etkinlikleriyle devam etti. Katılımcılar Boğaz'ın eşsiz manzarasında hız ve adrenalini bir arada yaşarken, festival renkli görüntülere sahne oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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