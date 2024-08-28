Beypazarı Belediye Başkanı Down Basketbol Milli Takımı ile Buluştu

Spor

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, gümüş madalya kazanan Down Basketbol Milli Takımı ile bir araya geldi.

Beypazarı Belediye Başkanı Kasa, 2024 Trisome Games Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek gümüş madalya kazanan Down Basketbol Milli Takımı'nın sporcularıyla bir araya geldi. Başkan Kasap, elde ettikleri bu önemli başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Özel sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

2024 Trisome Games'te gümüş madalya kazanan sporculara ve emeği geçen herkese teşekkür eden Kasap, takıma başarılar diledi. - ANKARA