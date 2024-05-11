Beyza Arıcı: Ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek istiyoruz - Son Dakika
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Beyza Arıcı: Ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek istiyoruz

Eczacıbaşı Dynavit'in milli voleybolcusu Beyza Arıcı, FIVB Milletler Ligi ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesi, ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek ve bayrağımızı gururla temsil etmek istediklerini söyledi. Arıcı, şampiyonluk hedeflediklerini ve federasyonun maddi ve manevi desteğini hissettiklerini belirtti.

11.05.2024 10:44
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Eczacıbaşı Dynavit'in milli voleybolcusu Beyza Arıcı, milli takımın mücadele edeceği FIVB Milletler Ligi (VNL) ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesi, "Tek bir amacımız var ülkemize en iyi şekilde hizmet edebilmek, bayrağımızı gururla temsil edebilmek" dedi.

FIVB Milletler Ligi (VNL) ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bu yaz boy gösterecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 28 yaşındaki oyuncusu Beyza Arıcı, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

FIVB Milletler Ligi ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda şampiyonluk hedeflediklerinin altını çizen Beyza Arıcı, "İki turnuvada da kesinlikle ilk hedefimiz şampiyonluk. Şu ana kadar hazırlık etabımız çok kısa sürdü. Birbirini tanıyan ve sürekli birlikte oynayan bir ekibiz. O yüzden hazırlık etabı güzel geçiyor. Farklı kulüplerde olsak da hemen kaynaştık ve tek bir amacımız var ülkemize en iyi şekilde hizmet edebilmek, bayrağımızı gururla temsil edebilmek. Önce VNL turnuvası var. Yoğun bir turnuva olacak. Daha sonrasında da olimpiyatlara hazırlanmak için zamanımız olacak. Umuyorum iki turnuvada da şampiyonluk kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Federasyonumuz maddi ve manevi desteğini bize hissettiriyor"

Dünya sırlamasında 1 numarada olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın uzun yıllar zirvede olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten 28 yaşındaki voleybolcu, "Öncelikle istikrarlı olmak gerekiyor. Bu şampiyonluğun üzerine yerimizin sarsılmaması için daha çok çalışmamız lazım. Bu istikrarı kesinlikle korumamız gerekiyor. Federasyonumuz da her zaman hem maddi hem manevi desteğini bize hissettiriyor. Bunun da devam edeceğini umuyorum. Bu güzel kimya bozulmadan federasyonun ve Türk halkının desteğiyle bu süreç bence uzun seneler devam edecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beyza Arıcı: Ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek istiyoruz - Son Dakika

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