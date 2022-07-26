Beyza Işık'ın hedefi olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek - Son Dakika
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Beyza Işık'ın hedefi olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek

26.07.2022 19:31
Beyza Işık'ın hedefi olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek

- Beyza Işık'ın hedefi olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek Edirne'de 6 yaşındayken su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede kısa sürede büyük başarılara imza atan ve Sivas'ta gerçekleşen Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan 13 yaşındaki...

- Beyza Işık'ın hedefi olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek

EDİRNE - Edirne'de 6 yaşındayken su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede kısa sürede büyük başarılara imza atan ve Sivas'ta gerçekleşen Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan 13 yaşındaki Beyza Işık, olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek istiyor.

Sivas'ta gerçekleşen Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'na katılan Beyza Işık, 100-200 metre Kelebek ile 400 metre Karışık kategorisinde olmak üzere 3 Türkiye şampiyonluğu madalyası elde etti.

"Su korkusunu yenmek için yüzmeye başlamış"

Altı yaşındayken su korkusunu yenmek için yüzmeye başlayan Işık, 22-24 Temmuz 2022 tarihlerinde Sivas'ta gerçekleşen Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda 100 ve 200 metre Kelebek ile 400 metre Karışık kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Yaşına rağmen büyük başarılara imza atan Işık, 2024'te Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek istiyor.

Okulu ve antrenmanlarını bir arada sürdürerek mücadele eden Beyza Işık, gösterdiği başarı ile küçüklerine ve su korkusu olanlara da örnek oluyor. Havuza ve yazın denize gittiklerinde babasının yanından ayrılamadığını ve sudan çok korktuğunu söyleyen 13 yaşındaki Beyza, su korkusunu yenmek için başladığı yüzmede başarılar elde edince vazgeçemediğini belirtti.

Madalya ve kupalar elde ettikçe bu sporu daha çok sevdiğini aktaran Işık, Sivas'ta düzenlenen Türkiye Arena Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda elde ettiği Türkiye şampiyonluğunun gurur ve mutluluğunu yaşarken hedefinin ise olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek olduğunu belirtti.

Çok çalıştığını ve başarılar gelince kendine olan güveninin arttığını belirten Beyza, çalışmaktan asla vazgeçmediğini ve bu çalışmaların meyvelerini almanın çok keyifli olduğunu söyledi.

Yüzme korkusu olanlara ilk önce su korkusunu yenmelerini tavsiye eden Işık, herkesin korkularının üzerine gitmesi gerektiğine değindi.

Nilüfer Işık: "Güzel başarılar geldikçe yorgunluğumuzu unutuyoruz"

Kızları Beyza'yı 6 yaşındayken yüzme öğrenmesi için kursa verdiklerini söyleyen Anne Nilüfer Işık, yüzme öğrendikten sonra hocalarının desteği ile gittiği yarışmalardan madalyalar ve kupalarla dönmesi ile bu günlere geldiklerini ifade etti.

Beyza'nın elde ettiği başarıların ardından yüzmekten vazgeçemediğini ve daha fazla heveslendiğini söyleyen Işık, hayatlarını tamamen kızlarının başarısına adadıklarını ve her zaman ona destek olduklarını belirtti.

Hem dersler hem yüzmenin bazen yorucu olduğunu aktaran Nilüfer Işık, güzel başarılar geldikçe yorgunluklarını unuttuklarını ve mutlu olduklarını dile getirdi.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Sivas, su, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beyza Işık'ın hedefi olimpiyatlarda ülkesini temsil etmek - Son Dakika

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