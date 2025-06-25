Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün 18 yaşındaki boksörü Beyzanur Ulu, Boks Genç Milli Takım kampına davet edildi.

Spora ve sporcuya verdiği destekle adından sıkça söz ettiren Merkezefendi Belediyesi, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı genç boksörü Beyzanur Ulu, gösterdiği üstün performansla Boks Genç Milli Takım kampına çağrıldı. 18 yaşındaki genç sporcu, bugüne kadar sergilediği disiplinli çalışmalarla, hem Merkezefendi'yi hem de Denizli'yi en iyi şekilde temsil ediyor. Boksör Beyzanur Ulu, Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nde ülkemizi temsil etmek üzere çalışacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan "16 yıl aradan sonra Denizli'mizden Boks Genç Milli Takım Kampı'na sporcu göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcumuz 18 yaşındaki Beyzanur Ulu, Kastamonu Kamp Eğitim Merkezinde ülkemizi temsil etmek üzere hazırlanacak. Genç boksör Ulu'yu yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ